POL-RT: Einbruch; Verkehrsunfälle; Sachbeschädigung; Brände; Bei Löschversuch angegriffen

Metzingen (RT): Einbruch in Scheune

In eine Scheune am Wippberg ist ein Unbekannter im Zeitraum von Donnerstag, 15 Uhr, bis Mittwoch, 19.15 Uhr, Uhr eingebrochen. Durch Aufbrechen des Vorhängeschlosses gelangte der Täter ins Innere des Schuppens, entwendete ersten Erkenntnissen zufolge jedoch nichts. Es entstand nur geringer Sachschaden. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Pliezhausen (RT): Gestürzter Radfahrer

Schwere Verletzungen hat sich ein Fahrradfahrer am Mittwochnachmittag bei einem Sturz in Dörnach zugezogen. Der 75-Jährige fuhr kurz nach 17 Uhr mit seinem Fahrrad in der Brühlstraße und wollte an einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkenden Lkw rechts vorbeifahren. Dabei versuchte er, über die Bordsteinkante auf den Gehweg zu fahren, blieb jedoch mit dem Vorderrad hängen und stürzte auf den Asphalt. Der schwer verletzte Fahrradfahrer musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. (sm)

Esslingen am Neckar (ES): Schwelbrand auf Gartengrundstück

Aus bislang unbekannter Ursache ist es am Mittwochmorgen zwischen 7.45 Uhr und acht Uhr auf einem Gartengrundstück in Hegensberg zu einem Schwelbrand gekommen. Die alarmierte Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und vier Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand schnell löschen. Da es sich bei dem Brandgut lediglich um trockenes Geäst handelte und der Schwelbrand nicht auf weitere Gegenstände übergegriffen hatte, entstand den ersten Erkenntnissen zufolge nur geringer Sachschaden. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Reichenbach (ES): Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat eine Seniorin beim Sturz von ihrem Fahrrad am Mittwochnachmittag erlitten. Die 75-Jährige war kurz vor 14.30 Uhr auf der Schorndorfer Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie auf Höhe der Kirchstraße zu Fall und zog sich beim Sturz von ihrem Fahrrad auf den Asphalt schwere Verletzungen zu. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes kümmerten sich mehrere Zeugen um die Verletzte und leisteten erste Hilfe. Sie wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. (ms)

Wendlingen (ES): Neun Fahrzeuge zerkratzt

Neun Fahrzeuge sind am Mittwoch am helllichten Tag in der Neuwiesenstraße beschädigt worden. In der Zeit von 8.45 Uhr bis zwölf Uhr zerkratzte ein bislang unbekannter Täter die auf einem Firmengelände abgestellten Fahrzeuge und richtete einen Schaden in Höhe von zirka 9.000 Euro an. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Filderstadt (ES): Frontal gegen Ampel gefahren (Zeugenaufruf)

Mit leichten Verletzungen musste ein Unfallverursacher am Mittwochnachmittag in eine Klinik gebracht werden, nachdem er frontal gegen einen Ampelmast gefahren war. Der 76-Jährige befuhr mit seinem Smart fortwo die Aicher Straße von der Ortsmitte Bernhausen herkommend. Auf Höhe der Talstraße kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, überfuhr ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel und prallte anschließend frontal gegen die Ampel. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An seinem Kleinwagen war ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden. Über die Höhe des Schadens an der Verkehrsinsel sowie der Ampel liegen noch keine Angaben vor. Mitarbeiter der Stadt Filderstadt kümmerten sich um die Beschädigungen. Das Polizeirevier Filderstadt bittet Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise durch die Fahrweise des Smart-Lenkers gefährdet wurden, sich unter Telefon 0711/7091-3 zu melden. (ms)

Ohmden (ES): Radfahrer stößt mit Fußgängerin zusammen

Überhöhte Geschwindigkeit eines Radfahrers dürfte ersten Erkenntnissen nach die Ursache für einen Verkehrsunfall mit zwei Verletzten am Mittwochnachmittag in Ohmden gewesen sein. Ein 45-Jähriger war mit seinem Rennrad um 16.30 Uhr die stark abschüssige Holzmadener Straße heruntergefahren. Zeugenangaben nach konnte der Mann am Fußgängerüberweg auf Höhe des Stahlackerwegs nicht mehr anhalten beziehungsweise ausweichen und erfasste eine gleichaltrige Frau, die in Begleitung einer weiteren Fußgängerin sowie eines Hundes den Zebrastreifen überquerte. Die beiden kamen nach dem Zusammenstoß auf dem Gehweg zum Liegen. Die 45-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der Unfallverursacher erlitt so schwere Verletzungen, dass er in eine Klinik gebracht werden musste. (ms)

Esslingen (ES): Bei Löschversuch angegriffen

Beim Löschen eines kleineren Brandes auf dem Zollernplatz ist ein 23-Jähriger am frühen Donnerstagmorgen tätlich angegriffen worden. Gegen 0.30 Uhr bemerkte er im Beisein weiterer Passanten brennende, auf einer Palette gelagerte Bücher und verhinderte durch sofortiges Löschen ein Übergreifen des Feuers auf das unmittelbar angrenzende Gebäude. Noch während der Löschmaßnahmen wurde der 23-Jährige von mehreren Personen hinterrücks angegriffen und geschlagen. Nach einer ersten notärztlichen Untersuchung begab sich der nach derzeitigem Kenntnisstand leicht Verletzte selbstständig in eine Klinik. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen konnten zwei 20 und 21 Jahre alte Tatverdächtige aufgegriffen werden, gegen die nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt wird. Ob die Beiden auch als Tatverdächtige für die Brandlegung in Frage kommen, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeipostens Berkheim. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. (rn)

Gomaringen (TÜ): Brand in Autohaus

Zu einem Brand in einem Autohaus in der Hechinger Straße mussten am Mittwochabend zahlreiche Rettungskräfte ausrücken. Aus bislang ungeklärter Ursache brach gegen 19.10 Uhr im Bereich einer Werkbank in der Werkstatt das Feuer aus. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr, die mit 35 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen ausgerückt war, konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindert werden. Ein in der Werkstatt stehender Ford Transit wurde jedoch durch die Hitzeentwicklung im Frontbereich beschädigt. Der Gesamtschaden am Gebäude und dem Fahrzeug dürfte sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 50.000 Euro belaufen. Ein Verantwortlicher der Firma musste vom Rettungsdienst versorgt und vorsorglich in eine Klinik gebracht werden. Der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen vor Ort. Zudem kamen Mitarbeiter des örtlichen Stromversorgers an die Unglücksstelle. Während des Einsatzes musste die Hechinger Straße vorübergehend gesperrt werden. In die Ermittlungen zur Brandursache wurden Kriminaltechniker eingebunden. (ms)

Balingen (ZAK): Motorradfahrerin übersehen

Leichte Verletzungen hat sich eine Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend zugezogen. Kurz nach 18.45 Uhr befuhr eine 29-Jährige mit ihrem Skoda Fabia die Spitalstraße und wollte nach links in die Ebertstraße abbiegen. Hierbei übersah sie eigenen Angaben zufolge aufgrund der tiefstehenden Sonne die entgegenkommende 46-jährige Bikerin mit ihrer Harley-Davidson. Bei der nachfolgenden Kollision stürzte die Krad-Lenkerin und zog sich nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden fiel mit insgesamt etwa 15.000 Euro beträchtlich aus und beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (sm)

