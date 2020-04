Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Erfolgreiche Kindersuche Metzingen, Tödlicher Arbeitsunfall Neuhausen

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Vermisste Kinder schnell aufgefunden

Zwei auf einer Wanderung verloren gegangene Kinder haben Beamte des Polizeireviers Metzingen kurz nach Eingang der Vermisstenmeldung wohlbehalten aufgegriffen. Die beiden sechs und 13 Jahre alten Kids waren am Donnerstagvormittag gemeinsam mit ihren Eltern von der Hardtsiedlung aus auf einer Wanderung zum Rossfeld unterwegs. Die beiden Sprösslinge nahmen auf dem Weg nach oben eine Abkürzung, fanden dann aber den richtigen Pfad nicht mehr. Als sie am vereinbarten Treffpunkt nicht ankamen, suchten die Eltern zunächst die möglichen Wege vergeblich ab, bevor sie gegen 11.45 Uhr die Polizei alarmierten. Eine der zur Fahndung eingesetzten Streifenwagenbesatzungen traf die beiden eine halbe Stunde später auf der Rossfeldstraße an. Nachdem sie den Weg nach oben nicht mehr gefunden hatten, waren sie abgestiegen, um nach Glems zu laufen. Wohlbehalten konnten die Eltern sie in Empfang nehmen. (ak)

Neuhausen (ES): Dachdecker bei Arbeitsunfall tödlich verunglückt

Ein Dachdecker hat bei einem Sturz am Donnerstagvormittag schwerste Verletzungen erlitten, denen er noch am Unglücksort erlegen ist. Der 19-jährige Auszubildende war zusammen mit mehreren Kollegen auf dem Dach eines Wohnhauses in der Bahnhofstraße in Neuhausen beschäftigt. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der junge Mann gegen 10.45 Uhr von einem Dachvorsprung etwa zweieinhalb Meter tief auf den darunterliegenden Dachvorsprung. Trotz schneller ärztlicher Hilfe starb er kurze Zeit später an den erlittenen Verletzungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen, in die auch Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt sowie Mitarbeiter des Gewerbeaufsichtsamtes des Landratsamtes Esslingen eingebunden waren. Zur Unterstützung war auch die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen, darunter das Drehleiterfahrzeug, ausgerückt. (ms)

