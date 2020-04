Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Einbruch, Einkaufsmarkt vorsorglich geschlossen

Reutlingen (ots)

Ostfildern-Scharnhausen (ES): Einkaufsmarkt vorsorglich geschlossen

Am Freitag gegen 20.45 Uhr ist der Integrierten Leitstelle des Landkreises Esslingen gemeldet worden, dass es in einem Einkaufsmarkt in der Liststraße stark verschmort riechen würde. Der Markt wurde vorsorglich durch die Mitarbeiter geräumt. Es wurde festgestellt, dass im 1. OG im Bereich des Kassenvorraumes eine atemwegsreizende Substanz in der Luft war, welche einen starken Hustenreiz auslöste. Die von der Feuerwehr durchgeführten Messungen führten nicht zur Identifizierung des Stoffes beziehungsweise dessen Herkunft. Der Einkaufsmarkt, welcher planmäßig eigentlich bis 22.00 Uhr geöffnet hat, wurde nach Rücksprache mit der Marktleitung am Abend vorsorglich nicht mehr geöffnet.

Erkenbrechtsweiler (ES): In Wohnung eingebrochen

Am Freitag zwischen 19.00 Uhr und 21.30 Uhr ist in eine Wohnung in der Schloßstraße eingebrochen worden. Über ein gekipptes Schlafzimmerfenster konnte sich die bislang unbekannte Täterschaft Zutritt in die Wohnung verschaffen, in welcher mehrere Räume durchwühlt wurden. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Die Spurensicherung erfolgte durch Spezialisten der Kriminaltechnik.

Rosenfeld (ZAK) - Vorfahrt missachtet

Am Freitag gegen 10.25 Uhr ist es auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Rosenfeld und Leidringen zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Person gekommen. Der 69 -jährige Fahrer eines Pkw Fiat hatte in Rosenfeld die Verlängerung der Straße Brechete in Richtung Sportplatz befahren und wollte die direkt nach dem Sportplatz befindliche Kreuzung geradeaus überqueren. Hierbei übersah er einen von rechts herannahenden Pkw VW Golf und kollidierte mit diesem im Kreuzungsbereich. Der 44 -jährige Fahrer des VW Golf sowie der Fahrer des Fiat erlitten beide durch den Unfall leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 20 000 Euro. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

