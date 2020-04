Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: 56-Jährigen angegriffen; Einbruch; Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

56-Jährigen mit Schlägen und Tritten traktiert

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen zwei 35 und 36 Jahre alte, polizeilich bekannte Männer und einen weiteren, noch unbekannten Komplizen nach einem Vorfall, der sich am Freitagmittag in einem Geschäftsgebäude an der Ecke Karlstraße/Unter den Linden ereignet hat. Der 35-Jährige war dort in einer medizinischen Begutachtungsstelle aufgetaucht und hatte ein Rezept für Substitutionsmittel verlangt. Als ein 56-jähriger Mitarbeiter der Einrichtung ihm klar machte, dass dies nicht möglich sei, verließ der Verdächtige die Räume. Anschließend betrat er eine im selben Gebäudekomplex untergebrachte Praxis für Physiotherapie, wo er wiederum erfolglos Medikamente verlangte. Den 63-jährigen Inhaber der Praxis bespuckte und beleidigte er, bevor er nach einem Gerangel die Räume verließ. Gemeinsam mit seinen beiden Komplizen traf der 35-Jährige nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen kurze Zeit später im Treppenhaus wieder auf den 56-Jährigen aus der zuerst aufgesuchten Einrichtung. Das Trio schlug und trat dabei unvermittelt gemeinsam auf den Mann ein.

Nachdem die Polizei kurz nach 13 Uhr alarmiert worden war, konnten zwei der zwischenzeitlich flüchtigen Angreifer im Zuge der Fahndung in der Karlstraße vorläufig festgenommen werden. Das leicht verletzte Opfer wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen, auch zum noch unbekannten, dritten Verdächtigen dauern aktuell noch an. (ak)

Köngen (ES): Ohne Beute geblieben

Über ein gekipptes Fenster sind unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag in ein Schnellrestaurant in der Christian-Eisele-Straße eingedrungen. Die Einbrecher durchsuchten anschließend das Innere des Gebäudes und brachen mehrere Kassen auf. Diese waren allerdings leer, sodass die Diebe keine Beute machten. Zurück blieb ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Spezialisten der Kriminaltechnik kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Plochingen (ES): Auf PKW aufgefahren

Leicht verletzt hat sich ein 21-jähriger Lenker einer Kawasaki bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Plochingen. Gegen 14 Uhr befuhr der Biker die Schorndorfer Straße aus Richtung Stumpenhof kommend. An der Einmündung zur Beethovenstraße erkannte der Zweiradfahrer zu spät, dass eine vorausfahrende 24-Jährige in der Absicht, nach rechts abzubiegen, bremste und fuhr auf deren Opel Adam auf. Der Biker wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Seine Maschine war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abtransportiert werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro. (rn)

