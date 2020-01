Polizei Düren

POL-DN: Aufmerksamer Filialleiter verhindert Trickbetrug

Düren (ots)

Am Dienstag verständigte der Filialleiter eines Verbrauchermarktes die Polizei nachdem eine Kundin einen großen Geldbetrag für Online-Guthabenkarten ausgeben wollte.

Eine Seniorin aus Düren erwarb am Dienstag in einem Verbrauchermarkt Online-Guthabenkarten für einen hohen Geldbetrag. Aufgrund des atypischen Kaufverhaltens der Seniorin wurde der Filialleiter auf die Dame aufmerksam und bat sie zum Gespräch, da er befürchtete, dass sie Opfer einer Betrugsmasche geworden sein könnte. Es stellte sich heraus, dass die Frau am heutigen Vormittag telefonisch über einen vermeintlichen Lottogewinn informiert wurde. Die Betrüger teilten ihr mit, sie müsse, um das Geld zu erhalten, die oben genannten Karten erwerben und anschließend die Einlösecodes telefonisch weitergeben. Einmal hatte sie dies bereits getan, als man ihr telefonisch mitteilte, dass der Geldbetrag nicht ausreichen würde. Die Seniorin begab sich nun in einen weiteren Verbrauchermarkt um die Karten zu erwerben. Dank des aufmerksamen Filialleiters blieb der Dame nun ein weiterer finanzieller Schaden erspart. Die hinzugerufenen Polizeibeamten sensibilisierten die Dame noch einmal hinsichtlich bekannter Betrugsmaschen.

Was Sie tun können, wenn sie angeblich gewonnen haben: Machen Sie sich bewusst, wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben! Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern. Geben Sie niemals persönliche Informationen an Unbekannte weiter: keine Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches. Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon.

