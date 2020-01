Polizei Düren

POL-DN: Senior lässt Unbekannte ins Haus

Düren (ots)

Am Dienstag gelangten zwischen 10:00 und 13:00 Uhr zwei unbekannte Männer in das Haus eines Seniors in Niederau in der Willi-Rixen-Straße.

Eine Nachbarin, die sich um den 84-jährigen Hausbewohner kümmert, verständigte am Dienstagmittag die Polizei. Der 84-Jährige erzählte ihr, dass zwei Männer an seiner Haustür klingelten und äußerten, sie müssten sich das Haus einmal von Innen anschauen. Der Senior ließ die Männer unbedarft in sein Haus, wo sie offenbar einige Schränke öffneten und durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde konnte zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Die Männer konnten als 30 bis 40 Jahre alt, circa 185 cm groß und schwarz gekleidet beschrieben werden. Zeugen, die Angaben über die Männer machen können oder etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

