Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfall mit zwei Leichtverletzten bei Harschbach

Harschbach (ots)

Am Montag, dem 18.11.2019 befuhr ein 53-jähriger um ca. 17 Uhr die L264 aus Richtung Puderbach kommend in Fahrtrichtung Urbach. Er beabsichtigte nach links in Richtung Harschbach abzubiegen, übersah aber einen entgegenkommenden und bevorrechtigten 22-jährigen mit seinem Pkw. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten mit wirtschaftlichem Totalschaden abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/9520

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell