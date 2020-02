Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH_Scharbeutz

Verkehrsunfallflucht in Scharbeutz - die Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Ein bisher noch unbekannter Fahrzeugführer ist in der Strandallee in Scharbeutz, Höhe Fischerstieg, gegen eine Granitmauer gefahren und hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Schäden zu kümmern.

Den Ermittlungen der Polizeistation Scharbeutz zufolge hat sich der Unfall in der Zeit zwischen Mittwoch, 12.02., und Donnerstag, 13.02.2020 ereignet. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelt es sich um einen VW Touareg, Baujahr zwischen 2015 und 2018, was anhand eines am Unfallort zurückgebliebenen Plastikteiles festgestellt werden konnte. Der/die Fahrzeugführer/in des SUV dürfte sich die eigentlich über dem rechten Vorderreifen befindliche Blende bei der Kollision mit der Mauer abgerissen haben, sie klemmte bei Eintreffen der Polizeibeamten noch in einem Spalt in der Mauer.

Vonseiten der Polizeistation Scharbeutz wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen "Unerlaubten Entfernens vom Unfallort" eingeleitet. Zeugenhinweise zu dem Unfall oder zu einem unfallbeschädigten SUV des Typs VW Touareg werden unter scharbeutz.PSt@polizei.landsh.de oder unter 04503 - 35720 entgegengenommen.

