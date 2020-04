POL-RT: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen; Weiterer Pkw-Aufbruch

Polizeipräsidium Reutlingen

Leinfelden-Echterdingen (ES): Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen B 27

Ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Dienstagmorgen auf der B 27 beim Zeppelintunnel ereignet. Ein 44 Jahre alter Lkw-Lenker bemerkte gegen 7.50 Uhr einen Stau in Richtung Tübingen zu spät und fuhr auf den Dacia Logan eines 66-Jährigen auf. Dieser wurde noch gegen den davorstehenden Ford Kuga eines 28 Jahre alten Mannes geschoben. Ersten Erkenntnissen nach gab es keine Verletzten. Der Dacia war jedoch so beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Da Betriebsstoffe aus seinem Fahrzeug ausgelaufen waren, kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei zur Reinigung der Fahrbahn an die Unfallstelle. Der Schaden dürfte sich auf über 13.000 Euro belaufen. (ms)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Weiterer PKW aufgebrochen (Zeugenaufruf)

(Nachtrag zur Pressemeldung vom 21.04.2020/11.48 Uhr)

Wie im Laufe des Tages bekannt wurde, ist in der Nacht von Montag auf Dienstag aus einem weiteren Fahrzeug das Autoradio gestohlen worden. Der graue VW Golf war zwischen 20.30 Uhr und 11.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Theodor-Groz-Straße, unweit des ersten Tatorts, abgestellt. Auch hier schlug der Täter beide Seitenscheiben ein, um ins Fahrzeuginnere zu gelangen und verursachte dadurch einen Schaden von rund 900 Euro. Der Wert des Autoradios wird auf etwa 40 Euro beziffert. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Albstadt, Telefon 07432/ 955-0. (rn)

