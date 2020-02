Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Käshofen (ots)

Am 26.02.2020 gegen 11:20 Uhr kam es in der Höhenstraße am Ortsende in Richtung Zweibrücken-Mörsbach nahe der Einmündung nach Homburg zu einem Verkehrsunfall, als der Fahrer eines grauen Fiat Marea wegen einer Sperrung der Straße nach Homburg im Einmündungsbereich wenden wollte. Als er mit seinem Fahrzeug in der dortigen Bushaltestelle stand, wurde er von einem aus Richtung Rosenkopf kommenden dunkelblauen VW-Golf mit dem Teilkennzeichen PS-E ... gestreift. Der VW-Golf entfernte sich ohne anzuhalten in Richtung Zweibrücken-Mörsbach. Der Schaden am Fiat beträgt ca. 800 EUR.

Hinweise zum Unfallgeschehen und zum unbekannten VW-Golf bitte an die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de). | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell