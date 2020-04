Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Sattelzug von Fahrbahn abgekommen und umgestürzt (Zeugenaufruf)

Reutlingen (ots)

Römerstein-Zainingen (RT): Auf der Bundestraße 28 ist am Mittwochabend ein Sattelzug auf Höhe des Parkplatz Salzwinkel von der Fahrbahn abgekommen und umgestürzt. Ein 56-Jähriger befuhr gegen 19.00 Uhr mit seinem Sattelzug die Bundestraße 28 von Feldstetten kommend in Richtung Römerstein. In einer langgezogenen Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Im unbefestigten Fahrbahnrand kippte sein Sattelzug schließlich um und kam auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Der 56-Jährige konnte sein Führerhaus unverletzt verlassen. Am mit Textilien beladenen Sattelzug entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Der Sattelzug musste durch eine Fachfirma mittels Kran aufwendig geborgen und abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten war die Bundestraße 28 voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich über Feldwege umgeleitet. Stand 23.15 Uhr dauern die Bergungsarbeiten noch an. Die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst waren vor Ort im Einsatz. Zeugen zum Unfallhergang werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Tübingen unter der Telefonnummer 07071/9728510 zu melden.

