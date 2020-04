Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Flächenbrand; Verkehrsunfälle; Erfolgreiche Vermisstensuche; Einbrüche

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Flächenbrand im Gewann Eckenlauh

Im Bereich der Trailfinger Straße / K 6703, im Gewann Eckenlauh, ist am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rückten kurz nach 17 Uhr aus, nachdem der Rettungsleistelle ein Flächenbrand und eine entsprechende Rauchentwicklung gemeldet worden waren. Dort standen bereits eine Wiese von rund 250 Quadratmetern sowie mehrere auf dem Boden liegende Baumstämme in Flammen. Die Wehrleute konnten durch eine rasche Brandbekämpfung eine weitere Ausbreitung und ein mögliches Übergreifen des Feuers auf einen angrenzenden Wald verhindern. Die Brandursache ist nicht bekannt. (mr)

Hayingen (RT): Biker verunglückt

Der getragenen Schutzkleidung ist es wohl zu verdanken, dass sich ein 23-jähriger Biker, der am Mittwochnachmittag mit seiner Maschine auf der L 245 verunglückt ist, keine schwereren Verletzungen zugezogen hat. Gegen 15.15 Uhr befuhr der junge Mann mit seiner KTM die Strecke von Gossenzugen herkommend in Richtung Hayingen, wobei er am Ende einer langgezogenen Linkskurve offenbar aufgrund eines Fahrfehlers in den rechten Grünstreifen geriet. Dort kam er zu Fall und rutschte getrennt von dem Kraftrad rund 15 Meter weiter. Der Motorradfahrer zog sich dabei nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Das Zweirad, an dem sich die Beschädigungen auf etwa 1.000 Euro belaufen dürften, war nicht mehr fahrbereit. Es wurde durch Angehörige versorgt. (mr)

Bad Urach (RT): Stein auf der Fahrbahn

Ein großer Stein auf der Fahrbahn war ursächlich für einen Verkehrsunfall, der sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Hanner Steige ereignet hat. Ein 27-Jähriger fuhr mit seinem BMW Mini gegen 23.50 Uhr die Hanner Steige abwärts in Richtung Bad Urach. Kurz vor der Behelfsampel touchierte er einen großen auf der Fahrbahn liegenden Stein. Durch die Lenkbewegung des Autofahrers geriet der Mini ins Schleudern und streifte in der Folge sowohl einen Felsen am Hang als auch den Skoda Oktavia eines 42-Jährigen, der vor der roten Ampel wartete. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Mini, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt. (sm)

Grabenstetten (RT): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag an der Kreuzung Schloßstraße / Seestraße ereignet hat. Ein 39-Jähriger befuhr gegen 17.40 Uhr mit seinem KIA die Seestraße ortseinwärts. An der Kreuzung zur Schloßstraße übersah er einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Mercedes. Dessen 21-jähriger Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings war der KIA nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 8.000 Euro geschätzt. (cw)

Metzingen (RT): Mit Spielzeugmotorrad gestürzt

Mit einem Spielzeugmotorrad, einem sogenannten Pocketbike, ist ein 18-Jähriger am frühen Mittwochabend auf einem Feldweg bei den städtischen Obstlagerhallen an der B 313 verunglückt. Der Heranwachsende war gegen 17.40 Uhr mit dem völlig verkehrsunsicheren und nicht für den Straßenverkehr zugelassen Kleinstmotorrad auf dem Feldweg abwärts in Richtung Bundesstraße unterwegs, als er auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abkam und auf dem Grünstreifen stürzte. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er nachfolgend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Das Pocketbike wurde beschlagnahmt. Der Fahrer sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

Weilheim/Teck (ES): Schwer verletzter Rennradfahrer

Schwere Verletzungen hat sich ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der L1213 bei Weilheim zugezogen. Der 67-Jährige fuhr kurz nach 15 Uhr mit seinem Rennrad von Gruibingen kommend in Richtung Weilheim. Im Bereich einer Rechtskurve kam ihm auf der Gegenfahrbahn ordnungsgemäß ein Wohnmobil entgegen. Der Rennradfahrer, der den ersten Erkenntnissen zufolge an der abschüssig verlaufenden Landstraße mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war, lenkte scharf nach rechts und geriet hierdurch ins Schlingern. In der Folge prallte er gegen das Heck des Wohnmobils und stürzte kopfüber auf den Asphalt. Der Biker zog sich bei dem Sturz so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen wurde. Der Sachschaden, der an beiden Fahrzeugen entstand, ist mit rund 300 Euro als gering anzusehen. (sm)

Weilheim/Teck (ES): Wohnwagen prallt gegen Hauswand

Auf etwa 12.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Neidlinger Straße entstanden ist. Ein 61-Jähriger war dort gegen 16.30 Uhr mit seinem VW Bus mit Wohnanhänger in Richtung Obere Grabenstraße unterwegs. Weil er den polizeilichen Ermittlungen zufolge seinen Anhänger nicht richtig mit der Anhängerkupplung verbunden hatte, löste sich der Wohnwagen im Ausgang einer Linkskurve vom Zugfahrzeug und machte sich selbständig. Im weiteren Verlauf kam der Anhänger nach rechts von der Fahrbahn ab und knallte gegen die Fassaden zweier Wohnhäuser. Verletzt wurde zum Glück niemand. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Erfolgreiche Vermisstensuche

Zahlreiche Streifenwagen, Personenspürhunde und ein Polizeihubschrauber haben ab Mittwochnachmittag nach einem vermissten 78-Jährigen gesucht. Eine Angehörige des Seniors teilte gegen 17 Uhr mit, dass der an Demenz erkrankte Mann gegen neun Uhr seine Wohnung in Stetten verlassen hatte und noch nicht zugekehrt war. Nachdem auch private Suchen bislang erfolglos geblieben waren, wurde unmittelbar nach der Vermisstenanzeige mit zahlreichen Einsatzkräften nach dem Mann gesucht. Der Vermisste konnte kurz nach 22 Uhr durch Beamte des Polizeireviers Filderstadt auf einem Wanderweg im Bereich der Burkhardtsmühle wohlbehalten angetroffen und dem Rettungsdienst übergeben werden. (rn)

Tübingen (TÜ): Unfall zwischen Radfahrern

Zwei Radfahrer sind am Mittwochabend auf der Strecke zwischen Tübingen und Unterjesingen zusammengestoßen. Gegen 20.30 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mountainbiker den Radweg in Richtung Unterjesingen. Beim Überholen eines Passanten übersah er eine ihm entgegenkommende 30-jährige Rennradfahrerin. Durch den Zusammenstoß und den anschließenden Sturz wurden beide Radler leicht verletzt. Während die 30-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurde, stellten die Beamten bei dem 24-jährigen Unfallverursacher deutlichen Alkoholgeruch fest. Eine Überprüfung ergab einen Wert von knapp zwei Promille, weshalb er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. (rn)

Tübingen (TÜ): Bei Rot in die Kreuzung

Weil er trotz Rotlichts in die Kreuzung eingefahren ist, hat ein 19-Jähriger am Mittwochnachmittag an der Kreuzung Stuttgarter Straße / Schweikhardtstraße einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht. Der Heranwachsende war gegen 16.40 Uhr mit seinem Peugeot auf Stuttgarter Straße in Richtung Stuttgart unterwegs. An der Kreuzung zur Schweikhardtstraße übersah er die rote Ampel, wodurch es zur Kollision mit einem VW Crafter kam, dessen 23-jährige Fahrerin bei Grün in die Kreuzung eingefahren war. Während die VW-Fahrerin unverletzt blieb, musste der Unfallverursacher nachfolgend vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Zudem ergaben sich bei ihm Hinweise auf den Einfluss illegaler Drogen, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von einem Abschleppdienst geborgen werden mussten. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. (cw)

Balingen (ZAK): In ehemalige Gaststätte eingebrochen

In eine ehemalige und sich jetzt im Umbau befindliche Gaststätte in der Ölbergstraße ist ein Unbekannter in den vergangenen Tagen eingebrochen. Wie erst am Mittwochmorgen entdeckt wurde, hatte sich ein Einbrecher zwischen Montag, 22 Uhr, und Mittwoch, 7.50 Uhr, über einen Hintereingang gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft und die Räume durchsucht. Da dort aber nichts Stehlenswertes aufbewahrt wird, dürfte er den derzeitigen Erkenntnissen zufolge, ohne Beute wieder abgezogen sein. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Balingen (ZAK): Radfahrer aufgeladen und schwer verletzt

Ein 69-jähriger Radfahrer ist am Mittwochnachmittag von einem Pkw angefahren und schwer verletzt worden. Der Mann war mit seinem Rennrad gegen 14.20 Uhr auf dem Lochenpass von Balingen in Richtung Tieringen unterwegs, als ihm ein 84 Jahre alter Seat-Lenker mit seinem Wagen von hinten auffuhr. Der Radler wurde dadurch auf die Motorhaube aufgeladen und zum Straßenrand hin abgeworfen. Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort wurde der Schwerverletzte vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. (mr)

Balingen (ZAK): Alkoholisiert Totalschaden verursacht

Nur noch Schrottwert dürfte das Fahrzeug eines 52-Jährigen haben, der am Mittwochnachmittag, gegen 16.50 Uhr, mit seinem Porsche bei Erzingen in alkoholisiertem Zustand von der Fahrbahn abgekommen ist. Der Mann beabsichtigte, am Ortsausgang nach links auf die K 7130 in Richtung Leidringen abzubiegen. Den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge, beschleunigte der Fahrer dabei offenbar zu stark und verlor die Kontrolle über den Sportwagen. Dieser kam von der Straße ab, schanzte über einen Entwässerungsgraben, wobei die Hinterradaufhängung abgerissen wurde, und kam schlussendlich teilweise im Graben zum Stehen. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 52-Jährigen fest. Ein vorläufiger Test ergab sodann einen Wert von über zwei Promille. Der Unfallverursacher, der unverletzt geblieben war, musste nach einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Am Porsche, bei dem die Beamten zudem auf abgefahrene Hinterreifen stießen, entstand wohl wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 20.000 Euro. Der Wagen wurde von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert. (mr)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Wohnungseinbruchsdiebstahl

In einem Mehrfamilienhaus in der Roßgasse ist zwischen Dienstagabend, 18 Uhr, und Mittwochmorgen, zwei Uhr, ein Einbrecher zugange gewesen. Auf unbekannte Art und Weise verschaffte sich der Kriminelle zunächst Zutritt zum Treppenhaus und hebelte anschließend eine Wohnungstür im ersten Obergeschoss auf. Bei seiner Suche nach Wertgegenständen ließ der Täter nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nichts mitgehen. (mr)

Albstadt (ZAK): Beim Einfahren anderen Pkw übersehen

Eine leicht verletzte Autofahrerin, zwei nicht mehr fahrtaugliche Pkw und ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 13.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der Sigmaringer Straße in Ebingen ereignet hat. Kurz nach 15 Uhr fuhr ein 60 Jahre alter Mann mit seinem Ford aus einem Firmengrundstück auf die Sigmaringer Straße ein und kollidierte mit dem Golf einer 21-Jährigen, die gerade an mehreren am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen vorbeifuhr. Beim Unfall zog sich die junge Frau leichte Verletzungen zu, die im Anschluss im Krankenhaus behandelt wurden. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. (mr)

