Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Bronzener "Flötenspieler" verschwunden

Brakel (ots)

Nur wenige Stunden nach der Eröffnung des neu gestalteten Spielplatzes in Brakel-Bökendorf hat sich an der dortigen Schutzhütte ein Diebstahl ereignet. Das an einer Wand befestigte Relief-Bild eines Flötenspielers ist verschwunden.

Bei dem bronzenen Relief, das einen Wert zwischen 50 bis 150 Euro besitzt, handelt es sich um ein Geschenk für den neuen Spielplatz an der Drudestraße. Am Eröffnungstag am Mittwoch, 1. Juli, hing es um 12.30 Uhr noch an seinem Platz. Bereits um 15.30 Uhr wurde festgestellt, dass es abmontiert wurde. Der Diebstahl wurde bei der Polizei zur Anzeige gebracht, es wird um Hinweise von Zeugen gebeten unter Telefon 05271/962-0. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell