Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: E-Bike in Bad Driburg gestohlen

Bad Driburg (ots)

Aus einem Unterstand an der Straße "Hinter dem Rosenberge" in Bad Driburg ist ein hochwertiges E-Bike gestohlen worden. Es handelt sich um ein schwarzes E-Bike des Herstellers Cube, Modell Touring Hybrid One 500. Das Fahrrad wurde dort am Samstag, 27. Juni, gegen 15.30 Uhr abgestellt und mit einem Faltschloss angeschlossen. Am Montag, 29. Juni, wurde gegen 18.15 Uhr der Diebstahl festgestellt. An gleicher Stelle war im Laufe des Wochenendes bereits ein anderes E-Bike gestohlen worden. Um Hinweise bittet die Polizei in Höxter, Telefon 05271/962-0. /nig

