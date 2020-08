Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Trickdiebstahl

Erkelenz (ots)

An der H.-J.-Gormanns-Straße stahl eine unbekannte, männliche Person einer 80-jährigen Frau aus Erkelenz Bargeld aus dem Portemonnaie. Am 13. August (Donnerstag), gegen 9.45 Uhr fragte der Unbekannte die Rentnerin, ob sie ihm eine Zwei-Euro-Münze in Kleingeld wechseln könne. Als die 80-Jährige nach Kleingeld suchte, griff der Mann (von der Frau unbemerkt) in die Geldbörse und stahl mehrere Geldscheine. Anschließend entfernte er sich in Richtung Kölner Straße. Erst später bemerkte sie den Diebstahl. Die Seniorin beschrieb den Täter als männlich, ungefähr 30 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß, dunkelhäutig, schlanke Figur mit schwarzen Haaren und Vollbart. Zum Tatzeitpunkt war er mit einem schwarzen T-Shirt sowie einer schwarzen langen Hose bekleidet. Er sprach gebrochen Deutsch und hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder den Täter kennen, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Erkelenz, unter der Telefonnummer 02452 920 0, in Verbindung zu setzen.

