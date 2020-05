Polizei Düsseldorf

POL-D: Hamm - Auffahrunfall auf dem Südring - Auto landet im Gleisbett - Eine Schwerverletzte

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 26. Mai 2020, 17.23 bis 18.30 Uhr

Bei einem Auffahrunfall auf dem Südring wurde eine Frau gestern Nachmittag schwer verletzt. Das auffahrende Auto landete kurz hinter der Josef-Kardinal-Frings-Brücke im Gleisbett und musste geborgen werden.

Eine 46-jährige Frau war mit ihrem Audi Q5 auf dem Südring Richtung Düsseldorf unterwegs, als sie verkehrsbedingt in Höhe des Viehfahrtsweg abbremsen musste. Ein dahinter fahrender Mann bemerkte dies zu spät und krachte mit seinem Citroen in das Heck der Düsseldorferin. Laut eigenen Angaben riss der 45-Jährige nach dem Zusammenprall sein Lenkrad nach links und landete im Gleisbett. Rettungskräfte brachten die Frau schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Citroen musste aus dem Gleisbett geborgen werden.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell