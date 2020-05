Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterrath - Motorrollerfahrer verletzt sich bei Ausweichmanöver schwer

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 26. Mai 2020, 21.23 Uhr

Ein 60-jähriger Rollerfahrer verletzte sich gestern Abend schwer, als er in Unterrath einem Auto ausweichen musste und stürzte.

Der Mann war mit seinem Roller auf der Straße Am Röttchen in Fahrtrichtung Unterrather Straße unterwegs. Plötzlich nahm er den BMW eines 39-Jährigen wahr, der aus der Einmündung des Mecklenburger Weg kam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, sah der Rollerfahrer sich nach eigenen Angaben gezwungen auszuweichen. Dabei fiel der 60-Jährige zu Boden und verletzte sich so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Unfallermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell