Polizei Düsseldorf

POL-D: Wuppertal - A1 Richtung Dortmund - Verkehrsunfall - Motorradfahrer schwer verletzt - Hinweise auf illegales Rennen

Düsseldorf (ots)

24. Mai 2020, 15.50 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache prallte gestern Nachmittag der 43-jährige Fahrer eines Motorrades bei Wuppertal, auf der A1 in Richtung Dortmund zwischen Ronsdorf und Langerfeld, auf einen vorausfahrenden Pkw.

Nach derzeitigen Informationen prallte der 43-Jährige aus Dortmund mit seinem Suzuki Motorrad auf das Heck eines vorausfahrenden VW Golf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Dortmunder auf die Fahrbahndecke geschleudert. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Golf blieb unverletzt. Noch während der Unfallaufnahme durch das Unfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf ergaben sich in Bezug auf den 43-Jährigen Hinweise auf Alkoholeinfluss sowie ein illegales Kraftfahrzeugrennen mit einem weißen Pkw Nissan. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein sichergestellt. Die Ermittlungen führten noch am gleichen Tag zu einem 30-#jährigen aus Köln. Der Mann wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen und dessen Nissan und Führerschein sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Bedingt durch die Unfallmaßnahmen und Reinigungsarbeiten waren bis gegen 21.00 Uhr noch zwei Fahrstreifen eingezogen. Es kam zeitweilig zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Gegen 18.37 Uhr kam es kurz vor der Unfallstelle zu einem weiteren Auffahrunfall in Richtung Dortmund. Den ersten Ermittlungen zufolge übersah der Fahrer eines Pkw ein Stauende. Der Mann schrammte auf dem linken Fahrstreifen zwischen dem ersten wartenden Pkw und Leitplanke vorbei und prallte danach gegen einen davor wartenden Audi. Die Wucht des Aufpralls schob diesen auf einen davor wartenden Pkw. Insgesamt kamen zehn Personen mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Auch in diesem Fall kam es zu vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen.

