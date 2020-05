Polizei Düsseldorf

POL-D: Nach Einbruch in Straßenverkehrsamt Düsseldorf: Erfolgreicher Schlag gegen Dokumentenfälscher - Wohnungsdurchsuchungen - Festnahme

Düsseldorf (ots)

Die Spezialisten des Düsseldorfer Einbruchskommissariats vollstreckten nach mehrmonatigen Ermittlungen jetzt Beschlüsse zur Wohnungsdurchsuchung in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens. Der Haupttäter befindet sich aktuell in Untersuchungshaft.

Ursprung der Ermittlungen ist ein Einbruch in das Straßenverkehrsamt Düsseldorf im Jahr 2018:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4148911

Nach dem derzeiten Erkenntnisstand wurden durch den Täterkreis sowohl die gestohlenen Fahrzeugscheine und Fahrzeugbriefe mit Siegel im "Set blanko" verkauft, als auch nach Vorlage der angelieferten Daten durch die Kunden entsprechend gefälscht. Der Vertrieb erfolgte in Deutschland und auch in das benachbarte europäische Ausland. Die Durchsuchungen in den Städten Düsseldorf, Erkrath, Duisburg, Solingen, Oberhausen und Bottrop förderten nicht nur Diebesgut aus dem Einbruch in Düsseldorf zutage, sondern auch Blankodokumente aus einem anderen Straßenverkehrsamt in Rheinland-Pfalz. Auch da besteht der Verdacht, dass diese beschafft wurden, um sie an interessierte Kunden aus dem kriminellen "Milieu" zu veräußern. Der Haupttäter, ein 59-Jahre alter Serbe aus Erkrath, befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

