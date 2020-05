Polizei Düsseldorf

POL-D: ++Erstmeldung++ -Viersen - Verkehrsunfall A61 Richtung Koblenz - Höhe Anschlussstelle Viersen - Pkw geht in Flammen auf

Düsseldorf (ots)

27. Mai 2020, 9.54 Uhr

Heute Morgen prallte bei Viersen auf der A61 in Richtung Koblenz ein Pkw auf einen Pkw der einen weiteren absicherte und ging in Flammen auf.

Den ersten Informationen von der Unfallstelle nach, blieb ein Pkw mit Reifenschaden auf dem linken Fahrstreifen liegen. Ein nachfolgender Pkw hielt an und wollte den Liegenbleiber absichern. Ein dahinter folgender Pkw konnte nicht mehr ausweichen und fuhr direkt in den absichernden Wagen und geriet in Flammen. Nach derzeitigem Stand konnten alle Fahrzeuginsassen aus den beteiligten Fahrzeug befreit werden. Allerdings zog sich die Fahrerin des auffahrenden Pkw schwere Verletzungen zu. Zu weiteren verletzten Personen gibt es derzeit keine Erkenntnisse. Die A61 in Richtung Koblenz ist aktuell voll gesperrt. Einsatzkräfte mussten jedoch registrieren, dass einzelne Verkehrsteilnehmer im Rückstau auf eigenen Faust wendeten und entgegengesetzt in Richtung Anschlussstelle fuhren. Wir möchten an dieser Stelle ausdrücklich daraufhin hinweisen, dass dieses Verhalten nicht nur strafbewährt, sondern auch lebensgefährlich ist.

Wir berichten nach.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell