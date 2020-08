Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Werkzeuge gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Zwei Männer sind in der Nacht zum Mittwoch in der Hans-Küfer-Straße aufgefallen. Die Unbekannten im Alter von 25 bis 30 Jahren standen verdächtig lange an einem Mercedes Sprinter. Morgens stellte der Fahrzeugnutzer fest, dass aus seinem Auto Werkzeuge fehlten. Vermutlich war das Auto nicht abgeschlossen. Ob die beiden Männer etwas mit dem Diebstahl zu tun haben ist unklar. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

