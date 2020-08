Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunken und aggressiv

Kaiserslautern (ots)

Mit einem betrunkenen und aggressiven Ladendieb hatte es die Polizei am Mittwochnachmittag in der Königstraße zu tun. Der 34-jährige Mann war kurz nach 14 Uhr in einem Supermarkt aufgefallen, weil er den Kassenbereich passieren wollte, ohne die Artikel, die er bei sich hatte, zu bezahlen.

Als der Hausdetektiv den Mann festhalten wollte, fing dieser an zu randalieren und die Mitarbeiter zu beleidigen. Er wurde deshalb von der alarmierten Streife mitgenommen und zum Alkoholtest gebeten - Ergebnis: 2,58 Promille.

Wegen seines aggressiven Verhaltens wurde der 35-Jährige schließlich bis zum späten Abend in Gewahrsam genommen. Auf ihn kommt jetzt ein Strafverfahren zu. |cri

