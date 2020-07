Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm und Gefahrenbaum am Abend sowie eine Ölspur am Morgen

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein wurden am Mittwoch, 15.07.2020 um 17:46 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Wohnheim an der Grundschötteler Straße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte vor Ort konnte auch schnell Entwarnung gegeben werden. Es lag kein Brand vor, sondern durch die Fehlfunktion eines Toasters war es zu einer leichten Rauchentwicklung in dem Bereich gekommen. Mittels eines Lüfters wird der Bereich vom Rauch bereit. Vorsorglich werden sechs Personen durch den Rettungsdienst begutachtet. Diese konnten aber unverletzt entlassen werden. Nach Beendigung der Lüftungsmaßnahmen wurde die Einsatzstelle an einen Verantwortlichen übergeben. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei konnten den Einsatz nach guten 45 Minuten für beendet erklären.

Die Löscheinheit Esborn wurde um 22:01 Uhr zu einem Gefahrenbaum in der Straße "Im Hödey" alarmiert. Eine Spaziergängerin hatte hier einen abgebrochenen, dickeren, Ast festgestellt, welcher auf die Fahrbahn gestürzt war. Das Hindernis wurde mit der Kettensäge beseitigt und beiseite geräumt. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach einer guten Stunde beendet werden.

Am Donnerstagmorgen um 06:26 Uhr wurde die Löscheinheit Esborn und die Rufbereitschaft vom Stadtbetrieb in den Altenhofer Weg alarmiert. Aus diesem Bereich wurde eine ca. 100 m lange Ölspur gemeldet. Durch die Einsatzkräfte wurden Warnschilder aufgestellt und die Ölspur beseitigt. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und die ehrenamtlichen Einsatzkräfte konnten den Einsatz nach guten 45 Minuten beenden.

