FW-EN: Einsatzstichwort "P-Tür"

Mit dem Einsatzstichwort "P-Tür" wurde die Feuerwehr Wetter am Dienstagmorgen um 08:29 Uhr nach Grundschöttel in die Straße Auf der Höhe gerufen.

In einer Wohnung war eine Person gestürzt und hatte sich dabei so verletzt, dass sie nun nicht mehr selbstständig die Eingangstür öffnen konnte. Vor Ort verschaffte sich der Einsatzleiter sofort einen Überblick über die vorhandenen Zugangsmöglichkeiten zur betreffenden Wohnung. Da sich diese glücklicherweise im Erdgeschoss des Hauses befand, konnten die Einsatzkräfte mittels eines Spezialwerkzeuges ein auf Kipp stehendes Fenster schnell und schadfrei öffnen, um so zur Patientin zu gelangen. Weil der Rettungsdienst erst aus einer Nachbarstadt herangeführt werden musste, der städtische Rettungswagen war bereits im Einsatz, wurde die Patientin bis zum Eintreffen des RTW von Rettungsdienstpersonal der Feuerwehr versorgt. Der Rettungsdienst brachte die Patientin anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehrkräfte waren mit einem Fahrzeug an dieser Einsatzstelle gut dreißig Minuten im Einsatz. Ein Streifenwagen der Polizei war für die Zeit ebenfalls vor Ort.

