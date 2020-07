Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Person aus Waldgebiet gerettet

Wetter (Ruhr) (ots)

Zur Unterstützung des Rettungsdienstes bei einer Personenrettung wurde am gestrigen Montag, 13.07.2020, gegen 15:00 Uhr die Feuerwehr Wetter (Ruhr) alarmiert.

In einem unzugänglichen Teil des Waldgebietes am Harkortberg war es zu einem medizinischen Notfall gekommen. Die Patientin wurde vor Ort durch Notarzt und Rettungsdienst versorgt und dann auf einer Spezialtrage durch den Wald zum Rettungswagen getragen. Anschließend wurde die Patientin zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren.

Die Einsatzkräfte waren gut dreißig Minuten an dieser Einsatzstelle vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Thomas Schuckert

Telefon: 02335-840730

E-Mail: thomas.schuckert@stadt-wetter.de

www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell