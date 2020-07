Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter -Feuerwehr muss erneut Buschwerk löschen

Wetter (Ruhr) (ots)

Wie bereits am letzten Montag musste die Freiwillige Feuerwehr Wetter (Ruhr) auch gestern erneut in Brand geratenes Buschwerk löschen.

Ein Autofahrer hatte um 17:20 Uhr im Vorbeifahren gesehen, dass seitlich der Albringhauser Straße Buschwerk in Flammen stand und über Notruf die Feuerwehr alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannten mehrere Quadratmeter Gebüsch, wie am Vortag auch wieder durch Gartenarbeit ausgelöst. Der Grundstückseigentümer hatte bereits mit einem Gartenschlauch einen ersten Löschangriff begonnen und so verhindert, dass sich das Feuer auf Unterholz und eine angrenzende Wiese ausbreiten konnte. Die Feuerwehr löschte den brennenden Busch dann mit einem C-Rohr ab und wässerte zusätzlich den umliegenden Boden.

Ca. eine Stunde waren die ehrenamtlichen Kräfte der Löscheinheiten Esborn und Wengern im Einsatz.

