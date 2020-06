POL-WHV: Pressemeldung 05. - 07.06.2020 Polizei Wilhelmshaven

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Diebstahlsdelikte

Sonntag gegen 00:10 Uhr wurde ein Hinweis auf eine Person gegeben, die sich in einem Rohbau in der Kirchreihe widerrechtlich aufhalten sollte. Bei einer Durchsuchung mit Unterstützung von Diensthunden wurde ein ein 33-jähriger Mann festgenommen, der sich augenscheinlich nach Diebesgut umsah. Es wurde ein Strafverfahren eröffnet, die Ermittlungen dauern an.

Sonntagnacht gegen 02:00 wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich im Bereich Fedderwarden eine Person verdächtig verhalte. Die Person gehe von Haus zu Haus und überprüfe geparkte Fahrzeuge, ob diese verschlossen sind. Vermutlich versuche die Person, Wertgegenstände zu finden, um diese zu stehlen. Durch die eingesetzten Polizeistreifen wurde ein 35-jähriger Mann festgestellt, auf den die Beschreibung des Mitteilers zutraf. Bei dem Mann wurden fremde Gegenstände gefunden, so dass er zumindest wegen eines Diebstahl überführt werden konnte. Die Ermittlungen dauern an, zumal in der Vergangenheit im Maadebogen in Wilhelmshaven ähnliche Taten angezeigt wurden.

In der Werftstraße wurde am Samstag ein Kellereinbruch angezeigt, bei dem Werkzeug und Fahrräder im Wert von ca. 1000 EUR entwendet wurden. Glücklicherweise konnten beim Polizeieinsatz in einem gegenüberliegenden Kellerraum die Gegenstände entdeckt und dem Eigentümer zurückgegeben werden. Auch hier bedarf es weiterer Ermittlungsarbeit, da der Auffindeort keinem Mieter des Hauses zugeordnet werden kann. Der Raum hat in der Vergangenheit offengestanden und war nun plötzlich mit einem Schloss versehen.

Verlehrsereignisse

Verkehrsunfallflucht mit Verletztem, Zeuge gesucht. Freitag gegen 16:00 Uhr kam es in Wilhelmshaven an der Einmündung Freiligrathstraße/Johann-Sebastian-Bach-Straße zu einem Verkehrsunfall. Anstatt dort die Vorfahrt zu achten fuhr ein weißer Lieferwagen aus der Johann-Sebastian-Bach-Straße auf die Freiligrathstraße ein und nahm einer Motorrollerfahrerin die Vorfahrt. Diese musste eine Notbremsung einleiten und stürzte auf regennasser Fahrbahn. Sie wurde verletzt. Der Lieferwagen entfernte sich, ohne sich um die Verletzte zu kümmern Das verursachende Fahrzeug soll ein weißer Kastenwagen, vermutl. Mercedes Benz, mit mehreren Roststellen gewesen sein. Der Fahrer habe schwarze, kurze Haare gehabt. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht. Insbesonder der junge Mann, der an der gegenüberliegenden Bushaltestelle stand und sich bei der Geschädigten nach dem Befinden erkundigt hat.

Freitagabend gegen 17:00 Uhr kam ein Pkw-Fahrer auf der Jeverschen Landstraße in Sengwarden in Höhe der dortigen Kaserne von der Straße ab und rutschte in den angrenzenden Graben. Dabei wurden die Berme und zwei Verkehrszeichen beschädigt. Der 77-jährige Fahrer verletzte sich leicht. Am Pkw entstand Totalschaden.

Freitagabend wurde im Banter Weg ein Pkw-Fahrer kontrolliert, der unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Bei dem 30-jährigen wurde eine Blutprobe veranlasst. Er muss sich jetzt mehreren Verfahren stellen.

Sonntag gegen 01:20 Uhr versuchte ein 56-jähriger Radfahrer in der Weserstraße sich einer Polizeikontrolle durch Flucht zu entziehen. Dabei stürzte er und zog sich leichte Verletzungen zu. Ursache des Sturzes war wohl die erhebliche Alkoholisierung des Mannes. Bei mehr als 1,8 Promille musste eine Blutprobe entnommen werden. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

