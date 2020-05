Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Person bei Brand leicht verletzt

Moers (ots)

23.05.2020, gegen 04:10 Uhr: Vermutlich auf Grund eines technischen Defektes geriet am Samstagmorgen eine Zwischendecke einer Wohnung in der Strasse Beckers Kull in Brand. Der Bewohner versuchte das Feuer alleine zu löschen, wobei er Rauchgas einatmete. Vorsorglich wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

