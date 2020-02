Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brand in Turn- und Festhalle - Bislang unbekannte Ursache - Vollbrand - Erstmeldung

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

Gemeinde Inzlingen

Am 02.02.2020 gegen 18:45 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein Dachstuhlbrand in der sogenannten "SVI-Halle" in Inzlingen gemeldet.

Die eintreffenden Kräfte von Feuerwehr und Polizei mussten feststellen, dass nicht nur der Dachstuhl, sondern nach und nach die ganze Halle in Vollbrand geriet.

Nach derzeitigem Stand kann ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude durch das beherzte Eingreifen der Feuerwehr unterbunden werden.

Derzeit läuft ein großangelegter Löscheinsatz.

Die Brandursache ist noch unklar.

Soweit bisher bekannt zieht der Rauch in Richtung unbewohntes Gebiet ab. Derzeit besteht kein Hinweis auf weitere Gefährdungen.

Stand: 19:25 Uhr

Es wird nachberichtet.

FLZ/mt

