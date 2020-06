Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde - Polizei sucht den Fahrer eines dunklen Pkw VW Golf und mögliche Unfallzeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 04.06.2020, befuhr eine 22-jährige Radfahrerin gegen kurz nach drei Uhr den Gehweg der Marktstraße in westliche Richtung. Der am Unfall beteiligte, zum jetzigen Zeitpunkt unbekannte Pkw-Fahrer fuhr aus dem beschrankten Grundstücksbereich der Marktstraße in Richtung Fahrbahn der Marktstraße ein und übersah dabei die von links kommende Radfahrerin. Es kam zur Berührung beider Fahrzeuge bei geringer Geschwindigkeit, so dass geringer Sachschaden entstand. Die Unfallbeteiligten hatten noch kurz miteinander gesprochen, jedoch wurde der Name des Pkw-Fahrers durch die leicht verletzte Radfahrerin nicht erfragt. Bei dem Fahrzeugführer der einen schwarzen Pkw VW Golf genutzt hat, soll es sich um einen Mann mit einem Vollbart und kurzem grauen Haupthaar gehandelt haben. Dieser Mann und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

