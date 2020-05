Polizei Düren

POL-DN: Beim Abbiegen zusammengestoßen

Düren (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorroller kam es am Donnerstagmorgen im Dürener Ortsteil Merken.

Gegen 06:10 Uhr befuhr eine 21-jährige Rollerfahrerin aus Düren die Roermonder Straße aus Richtung Hoven kommend in Fahrtrichtung Klapperstraße. An der Kreuzung mit der Peterstraße und der Gertrudisstraße setzte sie den Blinker, um nach links in die Gertrudisstraße abzubiegen.

Hinter ihr befand sich zu diesem Zeitpunkt ein Auto, das von einem 32-jährigen Dürener gelenkt wurde. Der Mann deutete das langsame Fahren der jungen Frau falsch. In der Annahme, sie wolle nach rechts fahren, setzte er zum Überholen an. Den Blinker nach links hatte er nach eigenen Angaben nicht wahrgenommen.

Die Fahrzeuge stießen zusammen, wodurch die Rollerfahrerin stürzte. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Sie wurden mit RTW zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 4000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Roermonder Straße in beide Richtungen gesperrt.

