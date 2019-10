Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Fahrkartenautomatenaufbruch/Bundespolizei sucht Zeugen

Dornstetten/Freudenstadt (ots)

In der Nacht vom 5./6. Oktober bekam die Notfall- und Serviceleitstelle der Deutschen Bahn eine Störung eines Fahrkartenautomaten am Bahnhof Dornstetten gemeldet. Der Aufbruch des Fahrausweisautomaten wurde jedoch erst am 11.10 durch einen Techniker festgestellt. Am Automat konnten diverse Aufbruchspuren festgestellt werden. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Ob es zur Entnahme von Bargeld kam ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zu möglicher Täterschaft liegen derzeit keinerlei Erkenntnisse vor. Die Bundespolizei in Offenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0781/9190-0.

