Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruch in Wilhelmshaven - Glaseinsatz der Tür hielt stand - Täter gelangten nicht in das Objekt - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, 04.06.2020, beschädigten Unbekannte mittels eines Mauerziegels die Haupteingangstür eines Tattoo Studios in der Hamburger Straße, um in die innenliegenden Räumlichkeiten zu gelangen. Der Glaseinsatz hielt dem Einbruchsversuch stand, so dass die Täter nicht in das Objekt gelangen konnten. Außerdem kam es zu einer weiteren Beschädigung bei einem Mehrfamilienhaus in der Rheinstraße. Auch dort wurden Glasscheiben beschädigt, was am Mittwochmittag, 03.06.2020, aufgefallen ist. Ein in der Ebertstraße abgestellte Pkw VW wurde am Donnerstagvormittag, 04.06.2020, beschädigt. An dem in Höhe Hausnummer 86 abgestellten Fahrzeug wurde in der Zeit von 08 - 13:30 Uhr die hintere Seitenscheibe am Pkw zerstört, jedoch keine Gegenstände entwendet. In den genannten Fällen werden mögliche Zeugen gebeten, die verdächtige Personen gesehen oder Verdächtiges gehört haben, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell