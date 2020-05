Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Terrassenmöbel in Zingst entwendet

Zingst (ots)

Der Diebstahl von Terrassenmöbeln wurde gestern, am 07.05.2020, bei den Beamten des Polizeirevieres Barth angezeigt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten derzeit unbekannte Täter im Zeitraum vom 06.05.2020, etwa 11:30 Uhr zum 07.05.2020, ca. 07:30 Uhr eine Pensions-Terrasse in der Zingster Seestraße. Von dort wurden Stühle sowie ein Tisch trotz Sicherung gestohlen. Der Wert der Möbelstücke wird mit etwa 200 Euro beziffert.

Die Beamten der Kriminalpolizei in Barth bitten im Rahmen der Ermittlungen um Zeugenhinweise. Wer etwas Auffälliges beobachtet hat oder Angaben zum Verbleib der Möbel machen kann, wende sich unter der Telefonnummer 038231/6720 an das Polizeirevier in Barth, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.

