Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Weitere Pkw-Reifen in Wilhelmshaven zerstochen - Polizei bittet um Hinweise bei verdächtigen Beobachtungen

Wilhelmshaven (ots)

Nachdem bereits in der Nacht zum Mittwoch, 03.06.2020, eine Fahrzeugnutzerin bei ihrem in der Müllerstraße abgestellten Pkw alle vier Reifen zerstochen vorfand, s. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4614499 kam es zu weiteren Beschädigungen von Reifen. In der Nacht zum Donnerstag, 04.06.2020, wurden ebenfalls bei einem in der Helenenstraße abgestellten Pkw Daimler alle vier Reifen beschädigt, sodass die gesamte Luft entweichen konnte. Ein weiterer in der gleichen Straße geparkter Pkw Opel wurde ebenfalls beschädigt. Bei diesem Fahrzeug wurde der vordere linke Reifen beschädigt. Bereits eine Nacht zuvor (zum Mittwoch) fand der Fahrzeughalter seinen in der Freiligrathstraße abgestellten Transporter, einen Daimler-Benz, mit zwei luftentleerten, zerstochenen Reifen vor. Zeugen, denen in den betreffenden Nächten etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

