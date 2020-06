Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Körperverletzung nach Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochmittag, 03.06.2020, kam es zwischen einem 48-Jährigen und einer 70-Jährigen nach einem Verkehrsunfall, der sich gegen 13:00 Uhr auf einem Parkplatz bei einem Verbrauchermarkt in der Bismarckstraße ereignet hat, zu einer Auseinandersetzung. Beim Öffnen der Tür eines Pkw Volvo stieß diese gegen einen geparkten Volvo. Nachdem der 48-jährige Fahrzeughalter die 70-jährige Verursacherin daraufhin angesprochen hat, kam es zu Missstimmungen und in der Folge zu einer Körperverletzung, bei dem u.a. der Fuß eines Kindes eingeklemmt worden sein soll. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen den 48-Jährigen eingeleitet und bittet zur weiteren Aufklärung um Zeugenhinweise. Personen, die zu dieser Zeit ebenfalls bei dem Parkplatz Ecke Banter Weg waren bzw. den Vorfall gesehen haben, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.

