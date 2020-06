Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall beim Abbiegen - Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochvormittag, 03.06.2020, kam es gegen 10:20 Uhr im Mühlenweg zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fahrzeugführerin. Eine 64-Jährige sowie ein 66-Jähriger befuhren den Mühlenweg in östliche Richtung. Im Einmündungsbereich zur Kopperhörner Straße möchte die 64-Jährige mit ihrem Pkw Peugeot nach rechts abbiegen, was der 66-jährige Audi-Fahrer zu spät bemerkte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 64-Jährige leicht verletzt wurde. Durch den Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit.

