Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Landkreis Konstanz) Autoscheibe eingeschlagen (29.05.2020)

Singen (ots)

Ein 21-jähriger Mann konnte am heutigen Freitag gegen 05.30 Uhr von der Polizei vorläufig festgenommen werden, nachdem er in der Überlinger Straße eine Autoscheibe eingeschlagen hatte. Seinem unbekannten Komplizen gelang die Flucht noch vor dem Eintreffen der Beamten. Ein Zeuge, der die Polizei alarmiert hatte, beobachtete die beiden Männer, als sie die Fahrerscheibe eines weißen Citroen einschlugen. Bei der Festnahme verhielt sich der 21-Jährige äußerst renitent und spuckte in Richtung der Polizisten. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab rund 1,3 Promille. Personen, die Hinweise zu dem flüchtenden Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

