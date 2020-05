Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Ergänzung zur gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 28.05.2020 nach dem Tod einer 39-Jährigen

VS-Schwenningen (ots)

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach dem Tod der 39-Jährigen wegen eines Tötungsdelikts - Polizei sucht hierzu dringend Zeugen - in diesem Zusammenhang auch nach einer roten Tasche!

Nach dem Tod einer 39-jährigen Frau am gestrigen Donnerstag in VS-Schwenningen (wir berichteten bereits) ermittelt die Polizei inzwischen wegen eines Tötungsdeliktes. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die gestern Vormittag zwischen 9.15 Uhr und 10.00 Uhr einen Mann gesehen haben, der in VS-Schwenningen auf dem Weg von der Schramberger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs war und hierbei eine rote Tasche oder Tüte mit sich führte. Diese Tasche ist für die weiteren Ermittlungen sehr relevant.

Zeugen, die zur genannten Zeit einen Mann beobachtet haben, der eine rote Tasche mit sich führte oder die sogar einen entsprechenden Hinweis zum Verbleib einer solchen Tasche geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat VS-Villingen, Tel. 07721 601-315 oder 07721 601-300 oder 07731 888 333 in Verbindung zu setzen.

Staatsanwaltschaft Konstanz, Leitender Oberstaatsanwalt Dr. Roth, Tel. 07531 280-0

