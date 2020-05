Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Platzwunde durch Schlag auf Unterlippe (28.05.2020)

Konstanz (ots)

Erneut soll es am Donnerstag gegen 23 Uhr am Herosé-Park zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei der ein Unbekannter einem 18-Jährigen mit einer Flasche schlug. Hierbei erlitt dieser eine Platzwunde an der Unterlippe. Laut Zeugen seien vor Eintreffen der Polizei rund 30 Personen in Streit geraten. Eine Befragung aller Beteiligten ergab unterschiedlichste Versionen, weshalb zunächst der Platz geräumt und ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet wurde. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

