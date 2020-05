Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lindenhof) Heftiger Unfall fordert eine leicht verletzte Person und rund 25.000 Euro Sachschaden

Oberndorf am Neckar, Lindenhof (ots)

Eine leicht verletzte Beifahrerin eines Autos und rund 25.000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall gefordert, der am Donnerstagabend, gegen 19.45 Uhr, an der Kreuzung Schlehenweg und Ahornweg im Ortsteil Lindenhof passiert ist. Ein 18 Jahre junger Fahranfänger war mit einem Seat auf dem Schlehenweg geradeaus in Richtung "Im Strüten" unterwegs. Ohne auf die vorgegebene Regelung "rechts vor links" zu achten, fuhr der junge Mann mit dem Seat in den Kreuzungsbereich mit dem Ahornweg ein. Just in diesem Moment überquerte eine 25-jährige Frau mit einer Beifahrerin in einem Mercedes von rechts aus dem Ahornweg kommend die Kreuzung. Bei einem heftigen Zusammenprall der beiden Autos zog sich die 20 Jahre junge Beifahrerin im Mercedes leichte Verletzungen zu. Während der Mercedes im Frontbereich erheblich beschädigt wurde, drehte sich der Seat des 18-Jährige um die eigene Achse und blieb ebenfalls stark beschädigt abseits der Fahrbahn stehen. In der Folge brachten eintreffende Rettungskräfte die leicht verletzte Beifahrerin zur weiteren Behandlung in die Helios-Klinik nach Rottweil. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden.

