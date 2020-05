Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dettingen

Landkreis Konstanz) Schwer verletzter Radfahrer (28.05.2020)

Dettingen (ots)

Ein 23-jähriger Radfahrer verletzte sich am Donnerstag gegen 15.45 Uhr in den Langenrainer Straße bei einem Verkehrsunfall schwer und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der junge Mann, der keinen Fahrradhelm trug, befuhr mit seinem Mountainbike den linken Gehweg in Richtung Ortsmitte. Aus unbekannter Ursache stürzte er alleinbeteiligt und verletzte sich am Kopf schwer.

