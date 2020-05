Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen - VS-Schwenningen, B 27) Lastwagenfahrer übersieht Auto beim Fahrstreifenwechsel - 5000 Euro Schaden

Deißlingen - VS-Schwenningen, B 27 (ots)

Zu einem Verkehrsunfall beim Fahrstreifenwechsel ist es am Donnerstagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, im Bereich der Autobahnanschlussstelle Villingen-Schwenningen auf der Bundesstraße 27 zwischen einem Lastwagen und einem VW Golf gekommen. Der 26-jährige Fahrer des Golfs war zunächst auf der A 81 in Fahrtrichtung Singen unterwegs. An der Anschlussstelle Villingen-Schwenningen verließ der Golf-Fahrer die Autobahn, um auf der B 27 weiter in Richtung Schwenningen zu fahren. Als der Autofahrer sich bereits auf der rechten Spur der B 27 eingeordnet hatte, wechselte ein 40-jähriger Fahrer eines Lastwagens mit Anhänger - ebenfalls auf der B 27 in Richtung Schwenningen unterwegs - von der mittleren der in diesem Bereich dreispurig verlaufenden B 27 auf die rechte Spur, ohne auf den Golf zu achten. Bei einem folgenden Streifvorgang der beiden Fahrzeuge wurden keine Personen verletzt. Am Auto und dem Lastwagen entstand rund 5000 Euro Sachschaden.

