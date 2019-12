Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Westring, 10.12.2019, 11.00 Uhr Überladender Kleinlaster

Landau (ots)

Eine massive Überladung eines Kleinlastwagens mussten Beamte der Polizei Landau am Dienstagvormittag, gegen 11.00 Uhr direkt vor der Dienststelle im Westring in Landau feststellen. Die augenscheinliche Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichtes (zGG) von 3,5 Tonnen wurde bei einer Wägung des Klein-Lkw mit 7,0 Tonnen festgestellt. Verursacht wurde die massive Überschreitung des zGG durch die Zuladung von 4500kg Weinbergspfähle aus Plastik. Neben der Ordnungswidrigkeit der Überladung war das Material nicht richtig befestigt. Die Bordwände bogen sich so weit, dass sich das Außenmaß des Fahrzeuges durch die Beladung um 27cm verbreiterte. Die Weiterfahrt wurde bis zur Teilumladung und entsprechender Sicherung untersagt. Der Fahrer und Halter werden angezeigt.

