Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lasermessung mit traurigem Ergebnis

Germersheim (ots)

Am Mittwochvormittag führten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim eine Lasermessung in der Josef-Probst-Straße in durch. Bei erlaubten 50 km/h wurde der schnellste Fahrer mit 91 km/h gemessen. Im Zuge der Geschwindigkeitsüberwachung wurden insgesamt 28 Fahrer wegen überhöhter Geschwindigkeit beanstandet. Zudem waren zwei davon nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis und mussten ihr Fahrzeug vor Ort stehen lassen.

