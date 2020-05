Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen) 16-Jährige bei Sturz von einem Baugerüst erheblich verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Vöhringen (ots)

Bei einem Sturz von einem Baugerüst eines Anwesens in der Rosenfelder Straße hat sich ein 16-jähriges Mädchen am Donnerstagnachmittag erhebliche Verletzungen zugezogen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. An dem betroffenen Wohnhaus war zum Zwecke von Dachsanierungsarbeiten ein Baugerüst aufgestellt. Eine Bewohnerin des Hauses wollte dies nutzen, um am Dachgiebel befindlichen Efeu zu entfernen. Von der Bewohnerin gebeten, begab sich eine 16-Jährige aus dem Nachbarhaus mit einer Astschere auf das Gerüst, um die Pflanzen zurückzuschneiden. Allerdings zog sich die 16-Jährige bei den Arbeiten eine Verletzung zu. Infolgedessen wurde ihr übel und die Jugendliche stürzte schließlich vom Gerüst, rund sechs Meter tief auf ein angrenzendes Rasenstück. Nach einer Erstbehandlung durch die nach erfolgter Verständigung eintreffenden Rettungskräfte wurde die 16-Jährige zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in das Schwarzwald-Baar Klinikum nach Villingen geflogen.

