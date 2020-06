Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Nach Sachbeschädigung erfolgte zur Durchsetzung des Platzverweises die Ingewahrsamnahme - Glaseinsätze zerstört - Polizei bittet um ergänzende Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Trotz ausgesprochener Platzverweise durch die Polizei, erschien ein 34-Jähriger immer wieder bei einer Wohnung in der Bordumstraße und widersetzte sich den Anordnungen der Beamten. Die Konsequenz war schließlich die Ingewahrsamnahme. Was war konkret passiert? Am Mittwochabend, 03.06.2020, wurde der Polizei gegen 19:35 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung in einer Wohnung in der Bordumstraße gemeldet. Aufgrund offenbar schon länger andauernder Beziehungsstreitigkeiten zwischen dem in der Wohnung angetroffenen 34-Jährigen und einer dort wohnenden Frau wurde der Mann zur Verhinderung weiterer Streitigkeiten für den Ablauf des Tages aus der Wohnung verwiesen. An der Hauseingangstür stellten die Beamten fest, dass das Glas einer Tür gebrochen ist. Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurde bekannt, dass Zeugen im Verlauf der Nacht hörten, wie gegen 00:30 Uhr eine Scheibe zerbrach und wie eine männliche Person vor dem Haus rumschrie. Der erneut vor dem Haus festgestellte 34-Jährige erhielt einen erneuten Platzverweis für die Wohnung der Frau sowie für einen bestimmten Umkreis zur Wohnung. Gegen 00:55 Uhr wurde die Polizei erneut alarmiert, weil der 34-Jährige wieder vor der Wohnung wäre und einen weiteren Glaseinsatz der Haustür zerstörte. Die daraufhin eingesetzten Beamten trafen den bereits bekannten 34-Jährigen in der Bremer Straße/Otto-Meentz-Straße in Richtung der Werftstraße laufend an. Zwecks Durchsetzung des zuvor ausgesprochenen Platzverweises nahmen die Beamten den 34-Jährigen schließlich in Gewahrsam. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht in den Straßenzügen Auffälliges bemerkt oder beobachten konnten, sich unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.

