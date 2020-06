Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Fahrradfahrer war mit 1,45 Promille auf der B 210 unterwegs - ein Fahrzeugführer soll den 21-Jährigen angesprochen haben - dieser Zeuge und weitere werden gesucht!

Schortens (ots)

Wie die Polizei bereits mitteilte, kam es letzte Woche Mittwoch, am 27.05.2020, gegen 00:32 Uhr auf der B 210 zu einer Trunkenheitsfahrt durch einen Radfahrer. Zeugen meldeten diesen in Fahrtrichtung Jever zwischen dem Autobahnkreuz Wilhelmshaven und der Anschlussstelle Schortens. Die daraufhin eingesetzten Beamten konnten den Radfahrer in dem Augenblick erkennen, als dieser gerade die Bundesstraße an der Anschlussstelle Schortens verließ. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der 21-Jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von 1,45 Promille, so dass die Beamten eine Blutprobenentnahme anordneten und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr einleiteten. Hierzu wird auf die PM verwiesen, s. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4607557. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass noch vor dem Erreichen der Anschlussstelle Schortens eine Autofahrerin oder ein Autofahrer Kontakt zu dem Radfahrer hatte, um diesen offensichtlich auf sein Fehlverhalten aufmerksam zu machen. Diese Fahrzeugführerin bzw. der Fahrzeugführer sowie weitere Zeugen werden zur weiteren Aufklärung dringend gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/918790 in Verbindung zu setzen.

