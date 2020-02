Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Raub auf der Werler Straße - Zeugen gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Drei Unbekannte überfielen am frühen Sonntagmorgen (23. Februar) einen 27-Jährigen. Der Mann war gegen 5 Uhr zu Fuß von der Südstraße unterwegs, als er auf der Werler Straße in Höhe der Hohe Straße plötzlich von hinten niedergeschlagen wurde. Am Boden liegend wurde er von einem Täter fixiert und von einer weiteren Person geschlagen. Währenddessen durchsuchte ihn ein Dritter nach Wertgegenständen. Als der Geschädigte sich zur Wehr setzte, ließen die Räuber von ihm ab und flohen in Richtung Südstraße. Alle drei Tatverdächtige sind männlich und haben ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (be)

