Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher durch Polizeihund gestellt - ein zweiter Einbrecher ist flüchtig

Hamm-Mitte (ots)

Ein 37-jähriger Mann wurde bei einem Einbruch auf der Grünstraße am Sonntag, 23. Februar, gegen 4.15 Uhr, auf frischer Tat durch den Polizeihund gestellt. Der Täter hielt sich versteckt im nördlichen Teil eines Getränkemarktes auf und konnte vom Diensthund "Scooter" aufgespürt werden. Ein weiterer Dieb floh unerkannt. Beide Straftäter verschafften sich durch das Aufhebeln der Eingangstür Zutritt zu dem Geschäft. Als die Polizei eintraf, hatten die beiden schon ihr Diebesgut, Alkohol, Zigaretten und Bargeld, in einem Rucksack zum Abtransport bereit gelegt. Der Einbrecher wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Zeugenhinweise, insbesondere zum zweiten Täter, nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (be)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell